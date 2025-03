Bloomberg: Brussel kijkt naar concessies in handelsstrijd met VS

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zoekt uit welke eventuele concessies Brussel bereid is te doen aan de Amerikaanse regering van Donald Trump om hem deels te doen afzien van de importheffingen die hij heeft aangekondigd. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

EU-functionarissen kregen deze week tijdens bijeenkomsten in Washington te horen dat er geen manier was om de Amerikaanse tarieven voor auto's en de wederkerige heffingen, die Trump op 2 april bekendmaakt, helemaal te vermijden. Maar er zou nog wel worden gedacht aan een mogelijke deal om deze heffingen wat af te zwakken of te verminderen.

Brussel zou daarom nu bezig zijn met een document waarin komt te staan welke heffingen de EU zelf eventueel wil verlagen. Volgens de bronnen wordt ook gekeken welke investeringen Europa bereid is te doen en welke regels te versoepelen zijn om de VS tegemoet te komen. Een woordvoerder van de Europese Commissie weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven.