Eerder vermiste boten bereiken Cuba

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 21:31
HAVANA (ANP/AFP) - De twee zeilboten met hulpgoederen voor Cuba die eerder vermist raakten, hebben de Cubaanse hoofdstad Havana bereikt.
Een correspondent van het Franse persbureau AFP heeft de schepen langs de kustlijn van Havana voorbij zien varen, op weg naar de haven. De twee boten, met onder meer voedsel en zonnepanelen aan boord, waren van het Mexicaanse schiereiland Yucatán vertrokken voor een tocht van bijna 500 kilometer naar de Cubaanse hoofdstad. Donderdag was het contact met de schepen Friend Ship en Tiger Moth verbroken, wat tot ongerustheid leidde. Daarna werd een grote zoekactie op touw gezet. De organisatie van de zeiltocht, Nuestra América Convoy, bevestigde eerder zaterdag dat het contact met de Mexicaanse marine hersteld is.
Cuba lijdt al lange tijd onder Amerikaanse embargo's die door president Donald Trump zijn verergerd. Hij blokkeert de aanvoer van brandstof naar het eiland.
