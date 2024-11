Meerdere staten VS willen recht op abortus verankeren in grondwet

WASHINGTON (ANP) - Zes Amerikaanse staten hebben tijdens de verkiezingen van dinsdag voor het recht op abortus gestemd. Dit melden verschillende Amerikaanse media, waaronder NBC en The New York Times.

Het gaat om de staten Arizona, Colorado, New York, Maryland, Missouri en Nevada. Peilingen geven aan dat ook in Montana voor het recht op abortus is gestemd. Nadat het nationale recht op abortus in 2022 werd afgeschaft, perkten veel staten het recht op abortus in. In de staten Arizona en Missouri is abortus niet of zeer bepekt mogelijk. Deze uitslagen draaien dit om.

Ook in Florida, South Dakota en Nebraska konden Amerikanen stemmen over het abortusrecht. In Florida werd de kiesdrempel niet gehaald. In South Dakota stemden mensen tegen het recht op abortus. Het is onduidelijk of het abortusrecht het in Nebraska heeft gehaald.