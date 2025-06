Meerdere Tweede Kamerleden gaan naar pride in Boedapest

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerleden van meerdere partijen gaan zaterdag naar de pride in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie, VVD) gaat namens het kabinet, nadat de Tweede Kamer hiertoe had opgeroepen via een motie.

Paul wil ook aan de pridemars door de stad deelnemen. Of dat gebeurt, is nog onduidelijk. Ze wil niet aan verboden onderdelen meedoen en de politie heeft de mars verboden. Burgemeester Gergely Karácsony heeft wel toestemming gegeven voor de tocht. Een woordvoerder van Paul zegt dat later een besluit wordt genomen.

Mede-indiener van de motie Thom van Campen (VVD) gaat met partijgenoten Rosemarijn Dral en Eric van der Burg. Van GroenLinks-PvdA gaan Lisa Westerveld en Daniëlle Hirsch, namens Volt gaat Laurens Dassen en Mpanzu Bamenga gaat voor D66 naar Boedapest. Of zij meelopen met de mars is niet bekend.

De burgemeester van Amsterdam Femke Halsema gaat ook, na een uitnodiging van lhbti+-organisaties.