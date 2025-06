PVV-leider Geert Wilders heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán dinsdagmiddag ontmoet in Den Haag voor een gezamenlijke lunch. Op beelden van een ANP-fotograaf is te zien dat de twee samen aan tafel zitten in een restaurant.

Even daarvoor landde het vliegtuig van Orbán in Nederland. De premier is in Den Haag voor de NAVO-top.

Wilders heeft Orbán eerder een "goede vriend" genoemd. In het Europees Parlement zijn de partijen van de twee politici deel van dezelfde radicaalrechtse politieke familie.