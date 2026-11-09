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Meerderheid lonkt voor aanpassingsplan box 3 in Tweede Kamer

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinetsplan om snel belasting te heffen in box 3 op winst uit vermogen lijkt een meerderheid te gaan halen in de Tweede Kamer. Naast coalitiepartijen D66, VVD en CDA is ook JA21 voor de zogenoemde novelle van het kabinet om dat te regelen.
SGP en BBB zijn ook voorstander van de vermogenswinstheffing, als vervanging van een stelsel dat belasting heft op papieren winst uit aandelen. Als een van beide partijen voor stemt, is de meerderheid behaald. Wel hebben partijen vraagtekens bij de manier waarop de tijdelijke inkomstenderving op lange termijn betaald wordt en kritiek op de verwachte werklast voor de Belastingdienst.
Een meerderheid in de Eerste Kamer is daarmee nog niet binnen bereik. Deze zeven partijen hebben samen 37 zetels in de senaat. Ouderenpartij 50PLUS is in de Eerste Kamer altijd uitgesproken voorstander van vermogenswinstbelasting. In de Tweede Kamer was Corrie van Brenk echter erg kritisch op de wet.
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