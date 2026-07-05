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Meeste aangehouden relschoppers Den Haag weer vrij

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 11:23
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DEN HAAG (ANP) - Van de 29 mensen die zaterdagavond in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden tijdens ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada, zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat laat een woordvoerster van de politie weten.
Of de vier die in de nacht nog niet naar huis mochten zondagochtend nog steeds in de cel zitten, weet de woordvoerster niet.
Rond de Vaillantlaan en de Hoefkade werd zaterdagavond gefeest na de WK-zege van Marokko. Rond 22.20 uur sloeg de feestvreugde om in ongeregeldheden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk in hun richting werd gegooid. Ook een verkeersregelaar liep verwondingen op. De ME moest ingrijpen om de openbare orde te herstellen.
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