Het staat nu vast: van te veel zitten krijg je (eerder) kanker





Wie urenlang achter elkaar zit, vergroot aantoonbaar zijn kans om aan kanker te overlijden – zelfs als er tussendoor wordt gesport. Nieuwe grote studies laten zien: niet alleen hoeveel we bewegen telt, maar vooral hoeveel we níet in beweging zijn.

Het comfortabele bureaustoelbestaan blijkt een stille kankerversterker. Een nieuwe analyse op basis van data van tienduizenden mensen laat zien dat wie lang achter elkaar zit, duidelijk vaker kanker krijgt én eraan sterft. Met ieder extra uur onafgebroken zitten stijgt het risico om aan kanker te overlijden merkbaar, zelfs na correctie voor leeftijd, gewicht en roken. Vooral tumoren die samenhangen met overgewicht en diabetes, zoals darm- en bepaalde hormoongevoelige kankers, komen in deze groep vaker voor.

Welke kankers je zittend bevordert De sterkste verbanden worden gevonden voor vooral darmkanker, baarmoederkanker (endometriumkanker) en – iets minder consistent, maar steeds terugkerend – longkanker. Daarnaast wijzen grote overzichtsstudies op verhoogde risico’s voor borst-, eierstok-, prostaat- en alvleesklierkanker bij mensen met veel sedentair gedrag en weinig beweging.

Onderzoekers waarschuwen al langer voor het zogeheten ‘sedentair gedrag’: langdurig zitten, liggen of halfliggen met minimaal energieverbruik, bijvoorbeeld achter het bureau, in de auto of op de bank. Grote overzichtsstudies koppelden een hoge ‘zit-tijd’ al aan een hoger risico op onder meer dikke darm-, borst- en endometriumkanker. Nieuw is vooral hoe scherp het patroon nu in de tijd wordt uitgetekend: niet alleen het totale aantal zituren telt, maar vooral de lange, ononderbroken blokken. Wie dezelfde hoeveelheid zitminuten opbreekt met regelmatige beweging, lijkt een aanzienlijk lager kankerrisico te hebben.

De implicaties zijn ongemakkelijk helder voor een economie die draait op schermwerk en vergaderstoelen. De klassieke boodschap “ga drie keer per week sporten” is niet genoeg als de rest van de tijd wordt doorgebracht in vergaderzalen, auto’s en op de bank. In recent onderzoek daalt het risico op kankersterfte al als dagelijks een deel van de zit-tijd wordt vervangen door lichte beweging, zoals wandelen, huishoudelijk werk of traplopen. Een paar minuten intensieve inspanning – flink doorstappen, fietsen of sporten – doen daar nog een schep bovenop.

Daarmee wordt zitten een politieke én culturele kwestie. Het gaat niet meer alleen om individuele wilskracht, maar om hoe we werkplekken, schooldagen, openbaar vervoer en vrije tijd inrichten. Van sta-bureaus en wandelvergaderingen tot korte beweegpauzes in rooster en agenda: de onderzoeksboodschap is genadeloos eenvoudig en tegelijk lastig te negeren. Wie zijn stoel niet deelt met beweging, deelt zijn kansen op kanker met de statistiek.

Praktisch kader – wat kun je morgen al doen?