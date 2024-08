Meeste bosbranden in westelijk Turkije onder controle

IZMIR/BOLU (ANP) - In het westen van Turkije zijn brandbestrijders erin geslaagd bijna zeventig bosbranden onder controle te brengen. Minister van Landbouw en Bosbouw Ibrahim Yumaklı zei tegen de pers dat er nog zes branden woeden die niet onder controle zijn. Hij riep op voorzichtig met vuur te zijn en beklemtoonde dat er grote risico's zijn tot zeker half september. Branden worden vaak aangestoken of veroorzaakt door ongelukken. In de westelijke provincie Izmir werd een grote bosbrand veroorzaakt door mensen die vuur maakten voor een picknick. Elders werd brand gesticht in panden wat leidde tot een bosbrand.

Volgens Turkse media zijn vooralsnog zes arrestaties verricht naar aanleiding van de branden. Minister Yumakli zei dat er geen gevaar dreigt voor onder meer de grote stad Izmir. Er zijn zaterdag in het land bijna 4000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. De brandbestrijders worden bijgestaan door blusvliegtuigen. Het is voor hen een pluspunt dat de wind zwak is. Op veel plaatsen waar bosbranden zijn is het bergachtige gebied moeilijk toegankelijk voor de brandweerlieden.

De branden zijn ontstaan in bergen circa 250 kilometer ten oosten van Istanbul en aan de noordrand van de stad Izmir. De afgelopen week waren er meer dan 130 bosbranden in Turkije op plaatsen waar landbouw wordt bedreven of in bossen.