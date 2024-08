Zorgen bij Democraten over veiligheid op partijconventie

CHICAGO (ANP) - Democratische politici die volgende week naar hun partijconventie in Chicago gaan, krijgen het dringende advies geen hotelkamers onder hun eigen naam te boeken. Ook wordt geadviseerd confrontaties met demonstranten uit de weg te gaan, bericht nieuwssite Axios. Die kreeg een waarschuwing in handen die door veiligheidspersoneel van het Congres naar parlementariërs is gestuurd.

De Nationale Conventie moet een feestelijke bijeenkomst worden waar allerlei Democratische prominenten speechen, maar volgens Axios worden ook tienduizenden pro-Palestijnse betogers verwacht. Een politicus zegt tegen de nieuwssite dat hotels kennelijk al verdachte telefoontjes krijgen "waarin naar mensen wordt gevraagd". Dat zou de reden zijn dat Democraten wordt geadviseerd onder een andere naam kamers te reserveren.

Die waarschuwingen leiden tot bezorgdheid onder de genodigden. Een prominent lid van het Huis van Afgevaardigden zegt dat de autoriteiten al waarschuwingen afgeven om "een bepaald gebied te mijden, want ze verwachten geweld". Leden van het Huis van Afgevaardigden zouden afgelopen week zijn bijgepraat over de veiligheidssituatie en toen is volgens bronnen een goed uitgewerkt veiligheidsplan gepresenteerd.

De conventie begint maandag en duurt meerdere dagen. Kamala Harris accepteert er haar benoeming tot officiële presidentskandidaat van de partij. Ook worden er toespraken verwacht van president Joe Biden en oud-presidenten Bill Clinton en Barack Obama.