Meeste demonstranten dodenherdenking weer op vrije voeten

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 00:38
AMSTERDAM (ANP) - Negen demonstranten die maandagavond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten. Onder hen is activist Frank van der Linde. Dat meldt hun advocaat Willem Jebbink. Drie andere cliënten van Jebbink worden nog verhoord. Hij verwacht dat ook zij in het komende uur worden vrijgelaten.
De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Burgemeester Femke Halsema heeft een demonstratieverbod uitgevaardigd aan de demonstranten, laat Jebbink verder weten.
Volgens de advocaat is de verdenking tegen de groep anders dan eerder meegedeeld. De politie meldde eerder dertien aanhoudingen. Volgens een woordvoerder werden negen demonstranten aangehouden toen ze weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Drie anderen werden volgens de woordvoerder aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ook werd iemand aangehouden die schreeuwde tijdens de twee minuten stilte.
