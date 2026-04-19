Meetinstrument in Voyager-sonde na halve eeuw uitgeschakeld

HOUSTON (ANP) - Een van de wetenschappelijke instrumenten aan boord van de ruimtesonde Voyager 1 is uitgeschakeld. Het apparaat heeft vrijwel onafgebroken metingen verricht sinds de lancering in 1977. Zeven andere meetinstrumenten waren eerder al uitgezet, twee doen het nog. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA moet de stap energie aan boord sparen en het leven van de verkenner zo lang mogelijk rekken.

Het instrument is de LECP. Die meet geladen deeltjes als ionen, elektronen en kosmische straling. Wetenschappers hebben zo een beter beeld gekregen van de samenstelling van het heelal. Hetzelfde instrument zit ook in een andere sonde, de Voyager 2. Daar is het apparaat vorig jaar uitgeschakeld om energie te besparen.

De Voyager 1 is het verste object dat door mensen is gemaakt. Hij vliegt op ruim 25 miljard kilometer afstand van de aarde. In 2012 verliet hij ons zonnestelsel en bereikte hij de eindeloze ruimte tussen de sterren.