ROSMALEN (ANP) - Een meisje heeft maandagochtend een steekwond opgelopen bij een huiselijke ruzie in Rosmalen (Noord-Brabant), meldt de politie. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis. Een man is aangehouden.

Het steekincident gebeurde rond 06.00 uur in een huis aan de Wethouder-Van der Valkstraat. De politie doet onderzoek.