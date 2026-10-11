De koelkast is leeg, het bed is afgehaald en de deur zit op slot. Toch kan je caravan of camper in de winterstalling een ongenode gast krijgen, en de rekening daarvan betaal je vaak zelf. Ook een uitgebreide polis betaalt knaagschade door muizen lang niet altijd.

Een gaatje zo dik als een pen

Een muis heeft weinig ruimte nodig. Volgens Autobahn spreekt ongediertebestrijder Rentokil over een opening van ongeveer 5 millimeter, vergelijkbaar met de dikte van een pen. Milieu Centraal waarschuwt eveneens dat een gat van een halve centimeter breed al voldoende kan zijn.

Het probleem is dat je er maandenlang niets van merkt. Camperbedrijf Automat Hoogeveen schrijft dat knaagdierschade in campers geregeld pas wordt gezien wanneer het voertuig weer uit de winterstalling komt. Muizen kunnen aan isolatiemateriaal, kussens, kabels en houten delen knagen en laten urine en keutels achter.

Bij de bedrading kan het gevaarlijk worden. Rentokil schrijft dat knaagdieren vaak de isolatie van elektriciteitskabels vernielen, wat leidt tot kortsluiting, vonken en in het ergste geval brand.

Een muis die in november naar binnen glipt, ontdek je vaak pas als de caravan in het voorjaar de stalling uit komt.

Wat de verzekeraars zeggen

Wie ervan uitgaat dat de caravan- of camperverzekering dit wel betaalt, kan bedrogen uitkomen. We legden de voorwaarden van een aantal verzekeraars naast elkaar:

OHRA is het duidelijkst. Bij de caravanverzekering staat: schade door slijtage, vocht, ongedierte (zoals insecten, knaagdieren, muizen en ratten), weers- en temperatuursinvloeden of andere invloeden is ook niet verzekerd.

is het duidelijkst. Bij de caravanverzekering staat: schade door slijtage, vocht, ongedierte (zoals insecten, knaagdieren, muizen en ratten), weers- en temperatuursinvloeden of andere invloeden is ook niet verzekerd. NH1816 betaalt bij de caravanverzekering geen schade die is ontstaan door huisdieren die in de caravan verblijven, of door ongedierte. Volgens de voorwaarden vallen daar onder meer muizen, ratten en marters onder.

betaalt bij de caravanverzekering geen schade die is ontstaan door huisdieren die in de caravan verblijven, of door ongedierte. Volgens de voorwaarden vallen daar onder meer muizen, ratten en marters onder. ANWB laat de caravanverzekering uitvoeren door Unigarant. Volgens de voorwaarden is schade alleen verzekerd als de schadegebeurtenis plotseling plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarnaast noemt de ANWB als niet verzekerd: schade die is ontstaan of erger is geworden door onoplettendheid, opzet of nalatigheid. Knaagschade die maandenlang ongemerkt ontstaat, past daar slecht in.

laat de caravanverzekering uitvoeren door Unigarant. Volgens de voorwaarden is schade alleen verzekerd als de schadegebeurtenis plotseling plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarnaast noemt de ANWB als niet verzekerd: schade die is ontstaan of erger is geworden door onoplettendheid, opzet of nalatigheid. Knaagschade die maandenlang ongemerkt ontstaat, past daar slecht in. Centraal Beheer betaalt geen schade als de caravan niet goed onderhouden is. Brand is wel verzekerd, ook als de schade komt door een oorzaak die in de caravan zelf zit (eigen gebrek). In de passages die wij konden inzien, wordt ongedierte niet apart genoemd. Lees daarom de volledige voorwaarden.

betaalt geen schade als de caravan niet goed onderhouden is. Brand is wel verzekerd, ook als de schade komt door een oorzaak die in de caravan zelf zit (eigen gebrek). In de passages die wij konden inzien, wordt ongedierte niet apart genoemd. Lees daarom de volledige voorwaarden. Unigarant vergoedt met de camperdekking Gedeeltelijk Casco schade door brand, diefstal, inbraak, storm, hagel en aantoonbare botsing met dieren. Knaagdieren staan niet in dat rijtje.

De reden voor die terughoudendheid is steeds dezelfde. Verzekeraars zien muizenschade als een langzaam ontstaan probleem, iets dat voorkomen had kunnen worden met goed onderhoud, schrijft Overstappen.nl over woonverzekeringen.

Er is één uitzondering die het noemen waard is. Lemonade legt uit dat bij woonverzekeringen geldt: als muizen een kabel doorknagen en er brand ontstaat, wordt de directe schade, zoals de kapotte kabels, niet gedekt, maar de brandschade mogelijk wel. Of dat ook voor jouw caravan- of camperpolis geldt, lees je in de voorwaarden.

Uitgebreid verzekerd betekent niet automatisch dat schade door muizen ook verzekerd is.

De WA-val tijdens de stalling

Bij campers komt er nog een risico bij. Kampeervereniging NKC krijgt regelmatig te horen dat de camper inmiddels bij de RDW is geschorst en dat ze de camperverzekering tijdens de winterstalling ook willen schorsen. Dat kan je duur komen te staan.

De NKC beschrijft zo'n geval. Bij een stel werd een muizenplaag geconstateerd in de camper. Hier kwamen ze achter nadat ze de camper uit de winterstalling haalden. De stallinghouder wilde geen aansprakelijkheid erkennen. De dekking van de camperverzekering was vanwege de winterstalling verlaagd naar enkel WA-dekking. Daarmee was het verhaal klaar: bij een WA-dekking wordt een tegenpartij schadeloos gesteld. Schade aan je eigen voertuig valt daar niet onder.

De NKC raadt aan om de camper tijdens de stalling minimaal met een WA+ of allriskdekking verzekerd te houden. Bij de NKC zelf kun je de verzekering in de wintermaanden niet schorsen. Reken ook niet op de stalling: volgens de vereniging valt het stallen van de camper onder je eigen verantwoordelijkheid.

Hoe hoog de schade kan oplopen, blijkt uit een reactie op ACSI FreeLife. Daar beschrijft een kampeerder een eerdere caravan waarin muizen naar eigen zeggen voor ongeveer €2.000 schade zorgden en vrijwel alles vanwege urine moest worden gereinigd of vervangen.

De ingang zit vaak waar je niet kijkt

Muizenpreventie staat zelfs op de winterstallingschecklist van BOVAG. Die adviseert om vóór het stallen het gaas in de ventilatieopeningen van de bankkasten te controleren. Muizen nemen soms ook onverwachte routes. Op Caravan-forum beschrijft een eigenaar hoe ze langs een waterslang en via openingen in de disselbak kwamen. Bij een ander bleek een stroomkabel die over het reservewiel liep een makkelijke route naar binnen.

Volgens ACSI FreeLife doet ook de afvoer van het vuile water dienst als ingang voor muizen. Last van muizen in huis of in de schuur? Daarover schreven we eerder Miljoenen veldmuizen vreten de polder kaal: dit betekent de plaag voor je schuur, kruipruimte en keuken.

Wat je nu kunt doen