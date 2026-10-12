Meldpunt voor buitenlandse intimidatie vertraagd tot medio 2028

DEN HAAG (ANP) - De komst van een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie laat nog lang op zich wachten. "Op dit moment is livegang medio 2028 bij een spoedige wetsbehandeling realistisch", meldt het kabinet maandag aan de Tweede Kamer.

Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden vallen (voormalige) onderdanen in Nederland lastig. Ze zetten mensen onder druk of eisen geld. Bekend is dat onder meer China en Iran dissidenten intimideren.

Vier jaar geleden kondigde toenmalig minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) de komst van het meldpunt al aan. In juni liet minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) aan de Kamer weten dat het meldpunt vertraging zou oplopen, alleen was toen niet duidelijk hoelang.

De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog, aldus het kabinet. Wel wordt nog gezocht naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. De Tweede Kamer debatteert woensdag over buitenlandse inmenging.