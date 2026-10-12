ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meldpunt voor buitenlandse intimidatie vertraagd tot medio 2028

Samenleving
door anp
anp121026181 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De komst van een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie laat nog lang op zich wachten. "Op dit moment is livegang medio 2028 bij een spoedige wetsbehandeling realistisch", meldt het kabinet maandag aan de Tweede Kamer.
Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden vallen (voormalige) onderdanen in Nederland lastig. Ze zetten mensen onder druk of eisen geld. Bekend is dat onder meer China en Iran dissidenten intimideren.
Vier jaar geleden kondigde toenmalig minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) de komst van het meldpunt al aan. In juni liet minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) aan de Kamer weten dat het meldpunt vertraging zou oplopen, alleen was toen niet duidelijk hoelang.
De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog, aldus het kabinet. Wel wordt nog gezocht naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. De Tweede Kamer debatteert woensdag over buitenlandse inmenging.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

318161556_m

Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

86628382_m

Kiwi met schil eten: de voordelen zijn eindeloos (maar moet je dat echt willen?

247548256_m

Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

Loading