ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen 13 wekenecho meer voor zwangere vrouwen na 2027

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
IMG_4994
Volg ons op Google Nieuws
De 13 wekenecho voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027, meldt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad.
Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn.
In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Bij 1164 mensen werd een afwijking gemist, al is het merendeel daarvan sowieso nog niet te zien na 13 weken.
De VVD-minister zegt dat wordt gekeken naar andere mogelijkheden om onderzoek in het begin van de zwangerschap te verbeteren. Ook wil ze dat er onderzoek wordt gedaan naar de echo die standaard na 20 weken zwangerschap wordt gedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

318161556_m

Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

86628382_m

Kiwi met schil eten: de voordelen zijn eindeloos (maar moet je dat echt willen?

247548256_m

Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

Loading