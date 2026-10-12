Geen 13 wekenecho meer voor zwangere vrouwen na 2027

De 13 wekenecho voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027, meldt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad.

Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn.

In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Bij 1164 mensen werd een afwijking gemist, al is het merendeel daarvan sowieso nog niet te zien na 13 weken.

De VVD-minister zegt dat wordt gekeken naar andere mogelijkheden om onderzoek in het begin van de zwangerschap te verbeteren. Ook wil ze dat er onderzoek wordt gedaan naar de echo die standaard na 20 weken zwangerschap wordt gedaan.