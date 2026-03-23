Meloni geeft nederlaag toe bij referendum over rechtssysteem

ROME (ANP/AFP/DPA) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft haar verlies toegegeven bij het referendum over hervormingen van het rechtssysteem. "De Italianen hebben hun keuze gemaakt. En we respecteren deze beslissing", schreef ze online.

De volksraadpleging draaide om het scheiden van het carrièrepad van aanklagers en rechters. Het parlement was al akkoord, maar ook de kiezers mochten zich nog uitspreken. Oppositiepartijen voerden campagne voor het nee-kamp.

Analisten waarschuwden dat het ging om complexe hervormingen en dat de stemming daarom feitelijk zou kunnen uitdraaien op een referendum over Meloni en haar regering. Ze is sinds 2022 aan de macht en volgend jaar zijn er weer verkiezingen.

Flinke nederlaag

De conservatieve premier heeft haar lot niet verbonden aan de uitkomst van de stemming. Toch wordt een overwinning van het tegenkamp gezien als een flinke nederlaag.

Volgens een voorlopige uitslag stemde ongeveer 54 procent van de kiezers tegen. De opkomst was met 58 procent relatief hoog.