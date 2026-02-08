Hockeysters opnieuw oppermachtig tegen China in Pro League

GUANGZHOU (ANP) - De hockeysters van Oranje hebben ook hun tweede Pro League-duel met gastland China overtuigend gewonnen. De olympisch kampioen versloeg de verliezend finalist van 2024 in Parijs met 6-1. Felice Albers en Marijn Veen scoorden in Guangzhou ieder twee keer, Frédérique Matla en Yibbi Jansen één keer.

Donderdag was Oranje al met 3-0 te sterk voor China. Een dag later klopte de ploeg van bondscoach Raoul Ehren Engeland met dezelfde cijfers. Die ploeg is maandag opnieuw de tegenstander in het laatste duel in China.

Nederland gaat samen met België aan de leiding in de Pro League. Beide ploegen wonnen alle zes hun wedstrijden. Nederland en België treffen elkaar pas in het laatste blok Pro League-wedstrijden, eind juni in België. De twee landen organiseren gezamenlijk het WK hockey in augustus.