Menendez-broers alsnog in aanmerking voor vervroegde vrijlating

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Lyle en Erik Menendez, die 35 jaar gevangenisstraf hebben uitgezeten voor de moord op hun ouders in 1989, hebben dinsdag tijdens een hoorzitting te horen gekregen dat ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. De broers zitten sinds 1990 vast en kregen in 1996 levenslange gevangenisstraffen zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating.

In een nieuwe zaak werd bepaald of de broers in 1996 te zwaar waren gestraft en of de strafmaat moest worden herzien. Dinsdag legde een rechter in Los Angeles hun een nieuwe straf van 50 jaar tot levenslang op, maar ditmaal wel met de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.

Ten tijde van de gewelddadige moord op hun ouders in 1989 waren Erik en Lyle 21 en 18 jaar oud. Ze verklaarden dat jarenlang misbruik door hun ouders hen tot de daad had gedreven. Ook zouden ze bang zijn geweest dat hun vader hen zou vermoorden. De zaak kreeg vorig jaar veel aandacht door de Netflix-serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.