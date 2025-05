Palestijnen melden ruim 45 doden door aanvallen Israël op Jabalia

JABALIA (ANP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op en rond Jabalia, een plaats in het noorden van de Gazastrook, zijn volgens medische bronnen zeker 45 Palestijnen omgekomen. Daarmee heeft Israël sinds middernacht (lokale tijd) minstens 51 Palestijnen gedood, meldt de zender Al Jazeera.

Enkele uren voor de aanvallen had het Israëlische leger de inwoners van zones in het noorden van de Gazastrook opgeroepen te evacueren. "Dit is de laatste waarschuwing voor de aanval! Het leger zal hard toeslaan in elk gebied vanwaar raketten worden gelanceerd", schreef legerwoordvoerder Avichay Adraee op X. Vlak daarvoor had de groep Islamitische Jihad raketten afgevuurd op de Israëlische steden Ashkelon en Sderot.