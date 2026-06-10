Mensen en bedrijven vervolgd voor brand wooncomplex Hongkong

HONGKONG (ANP) - De autoriteiten in Hongkong vervolgen zeven personen en twee bedrijven na de dodelijkste brand in de metropool in tientallen jaren. Zij waren betrokken bij renovatiewerkzaamheden in Wang Fuk Court, het wooncomplex waar het vuur vorig jaar woedde. De lokale krant The Standard schrijft dat er aanklachten liggen voor een reeks strafbare feiten, waaronder doodslag, witwassen, poging tot belemmering van de rechtsgang en belastingontduiking.

De brand woedde in november in meerdere woontorens, met 168 doden tot gevolg. Dat schokte de welvarende Chinese metropool. Een weggegooide sigaret wordt gezien als mogelijke oorzaak van de brand, maar er waren vermoedelijk meerdere redenen dat het dodental zo hoog uitviel. Tijdens hoorzittingen kwam naar voren dat brandalarmen en brandbestrijdingsmiddelen tijdens werkzaamheden werden uitgezet en dat bouwvakkers stonden te roken. Bewoners zouden daar tevergeefs over hebben geklaagd.