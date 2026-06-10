Zeker twaalf doden na schietpartij bij Johannesburg

JOHANNESBURG (ANP/RTR) - Bij het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is dinsdagavond een grote schietpartij geweest. De politie meldt woensdag twaalf doden en negen gewonden. Er wordt gezocht naar meer dan tien verdachten.

Het geweld was in een informele nederzetting in Cleveland. Informele nederzettingen zijn woongebieden die vaak illegaal zijn gebouwd op grond van de gemeente. Miljoenen arme Zuid-Afrikanen leven op dit soort plekken.

De politie meldt dat de verdachten in een minibusje arriveerden en op meerdere locaties het vuur openden, waarna zij in hetzelfde voertuig vluchtten. Het motief voor de aanval is nog onbekend.

Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Dagelijks vinden gemiddeld zo'n zestig moorden plaats.