ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mensen kunnen vanaf januari aanvraag doen bij Noodfonds Energie

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 15:26
anp290926163 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Mensen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening kunnen vanaf begin volgend jaar steun vanuit het Noodfonds Energie aanvragen. Dat meldt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) dinsdag in een Kamerbrief. "We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen", aldus de bewindsman.
De aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei. Zij krijgen dan binnen een paar weken te horen hoeveel geld ze krijgen en wanneer ze dat kunnen verwachten. Vanaf donderdag kunnen mensen al bij het noodfonds terecht voor vragen.
De bijna 200 miljoen euro uit het fonds is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Vijlbrief verwacht dat zo'n 500.000 mensen hier gebruik van zullen maken. Hij benadrukt nogmaals dat iedereen die recht heeft op geld uit het fonds dat ook krijgt. Mensen krijgen in totaal minimaal 120 euro en maximaal 1800 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Ga je binnenkort met pensioen? Je uitkering kan in het nieuwe stelsel later alsnog dalen: stel je fonds deze vier vragen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

Loading