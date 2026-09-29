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Verdachte ShinyHunters ook verdacht van geven 2 moordopdrachten

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 15:27
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ROTTERDAM (ANP) - De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep ShinyHunters, wordt ook verdacht van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. Dat meldt de politie, die het heeft over een "poging tot uitlokking van twee moorden".
Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn aangetroffen over de moordplannen. De verdenking staat los van het onderzoek naar ShinyHunters. De verdachte blijft voorlopig vastzitten; zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. Het onderzoek gaat verder.
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