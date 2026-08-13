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Mensen zijn niet mondig tegenover de dokter, stelt Nivel

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:24
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UTRECHT (ANP) - Als mensen met een zorgverlener praten, zijn ze helemaal niet zo mondig en zelfverzekerd als vaak wordt gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het instituut Nivel. Ze stellen dat mensen tegenwoordig wel beter geïnformeerd zijn dan vroeger, maar ze "nemen lang niet altijd zelf het initiatief, stellen relatief weinig vragen en brengen niet vanzelf al hun zorgen of voorkeuren naar voren".
De onderzoekers bestudeerden ongeveer 18.000 opnames van gesprekken tussen patiënten en zorgverleners in de spreekkamers. Dit zijn niet alleen huisartsen, maar ook medisch specialisten, apothekers, verloskundigen en verpleegkundigen. De opnames zitten in een databank, die vijftig jaar bestaat.
Doordat patiënten niet zo mondig zijn als gedacht, is het belangrijk dat zorgverleners met hen meedenken, zeggen de onderzoekers van het Nivel. Dat betekent onder meer dat ze ruimte moeten maken om vragen te stellen en uitleg te geven.
Volgens de onderzoekers wordt communicatie in de spreekkamer steeds belangrijker. Dat komt onder meer doordat de klachten waarmee mensen naar een dokter gaan, complexer worden.
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