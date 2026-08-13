Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar verdronken in Nunspeet

NUNSPEET (ANP) - Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Dat laat de gemeente weten. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin van een Oekraïense vrouw en man met vier pleegzonen en twee pleegdochters die sinds de uitbraak van de oorlog in de Gelderse gemeente wonen. De vier jongemannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen twee van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen, aldus een woordvoerder.

Omstanders hebben daarop de hulpdiensten gebeld en ook de vader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De twee zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht. Daar overleden ze beiden in de avond, aldus de gemeentewoordvoerder.

Het was niet al te druk bij de plas, maar meerdere omstanders waren getuige. Voor hen staat slachtofferhulp klaar. De kerkelijke gemeenschap die al betrokken was bij het gezin, stemt verdere hulp af.