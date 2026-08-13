ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar verdronken in Nunspeet

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:34
anp130826084 1
NUNSPEET (ANP) - Twee Oekraïense jongeren van 15 en 20 jaar zijn overleden nadat ze woensdagmiddag in een recreatieplas in Nunspeet in de problemen waren gekomen. Dat laat de gemeente weten. Ze zijn onderdeel van een pleeggezin van een Oekraïense vrouw en man met vier pleegzonen en twee pleegdochters die sinds de uitbraak van de oorlog in de Gelderse gemeente wonen. De vier jongemannen van het gezin waren samen bij de Zandenplas toen twee van hen gelijktijdig door onbekende oorzaak onder water verdwenen, aldus een woordvoerder.
Omstanders hebben daarop de hulpdiensten gebeld en ook de vader kwam naar de plas voor een reddingsactie. De twee zijn uit het water gehaald en naar ziekenhuizen in Zwolle en Utrecht gebracht. Daar overleden ze beiden in de avond, aldus de gemeentewoordvoerder.
Het was niet al te druk bij de plas, maar meerdere omstanders waren getuige. Voor hen staat slachtofferhulp klaar. De kerkelijke gemeenschap die al betrokken was bij het gezin, stemt verdere hulp af.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Scherm­afbeelding 2026-08-13 om 05.49.38

Woordvoerder van Trump stapt op

Loading