Mensenrechtenhof veroordeelt Rusland voor gevangenschap Navalny

STRAATSBURG (ANP/DPA) - Rusland heeft de mensenrechten van oppositieleider Aleksej Navalny geschonden toen hij in 2021 werd gevangengenomen, zo oordeelt het hoogste Europese mensenrechtenhof. Volgens het hof werd de inmiddels overleden Navalny onderworpen aan een "onmenselijke behandeling" en was zijn gevangenneming onwettig.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde dat Navalny tijdens een deel van zijn detentie onder voortdurende videobewaking stond. Hij werd ook van zijn slaap beroofd door elk uur of om de twee uur veiligheidscontroles te houden. De rechters spreken van "een patroon van minachting voor de gezondheid, het welzijn en de waardigheid" van Navalny.

Navalny werd in 2021 op het vliegveld gearresteerd bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij maandenlang in Duitsland had verbleven. Hij was in Berlijn om te herstellen nadat hij in Rusland was vergiftigd.