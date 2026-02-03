Yeşilgöz wist dat D66 in Senaat tegenstem asielwetten overweegt

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz is niet verrast dat D66 overweegt in de Eerste Kamer tegen de strenge asielwetten van het kabinet-Schoof te stemmen. In Trouw zei senator Boris Dittrich maandag dat zijn partij D66 hoe dan ook tegen de asielnoodmaatregelenwet zal stemmen en kritisch is over de invoering van een tweestatusstelsel. Dat terwijl in het coalitieakkoord staat dat D66, VVD en CDA deze wetten "onverkort" zullen uitvoeren na goedkeuring in de Eerste Kamer.

"Dit wist ik en dat is conform afspraak", zei Yeşilgöz nadat PVV-leider Geert Wilders had gevraagd naar de mogelijke tegenstem. Ze maakt zich geen zorgen over de wetten. Want, zo redeneert ze, als alle partijen die in de Tweede Kamer vóór de asielwetten stemden dat ook doen in de Eerste Kamer, kunnen deze rekenen op een meerderheid in de senaat.