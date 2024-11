Mensenrechtenprijs voor Bhugwandass om inzet voor kinderrechten

DEN HAAG (ANP) - Jason Bhugwandass heeft dinsdagmiddag in Den Haag de Clara Meijer-Wichmann Penning gekregen. De penning wordt jaarlijks door de Liga voor de Rechten van de Mens uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich "op uitzonderlijke wijze" heeft ingezet voor de mensenrechten in Nederland. Bhugwandass krijgt de onderscheiding voor zijn "belangrijke bijdrage" aan de bescherming van kinderrechten in de gesloten jeugdzorg.

In maart van dit jaar bracht Bhugwandass, zelf ervaringsdeskundige, een spraakmakend onderzoeksrapport uit over speciale crisisafdelingen binnen de gesloten jeugdzorg. Hij sprak hiervoor met 51 jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Het rapport onthulde "de schrijnende misstanden" en "de ernstige tekortkomingen en misstanden die de jongeren op deze afdelingen ondervonden", stelt de Liga. De verhalen uit het rapport leidden tot een opnamestop voor de zogeheten ZIKOS-afdelingen.

ZIKOS staat voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie. Op dit soort afdelingen worden jongeren geplaatst die een combinatie hebben van zware psychische problemen en complexe gedragsproblematiek. Jongeren op deze afdelingen ervaren vaak een extreem isolement, zo bleek uit Bhugwandass' rapport. Gemiddeld brengen ze meer dan twintig uur per dag alleen door op de afdeling. Er zou sprake zijn van "een extreem repressief klimaat", met meldingen van "psychisch, fysiek en seksueel geweld" waarbij jongeren zouden worden "gekleineerd, vernederd, uitgescholden of gemanipuleerd door groepsleiders".

Bhugwandass zet zijn werk ook na de publicatie van het rapport voort "vanwege het leed dat de jongeren in deze instellingen is aangedaan". De Liga voor de Rechten van de Mens is dan ook "verheugd" om hem met de penning te eren "voor zijn doorzettingsvermogen en moed om de onveilige leefomgeving in de gesloten jeugdzorg bij de politiek en de samenleving onder de aandacht te brengen". In 2021 werd Bhugwandass al uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar voor zijn strijd tegen de gesloten jeugdzorg.