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Merwedebrug eind september dagen dicht voor nieuw asfalt

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:11
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UTRECHT (ANP) - De Merwedebrug gaat van donderdagavond 24 september tot maandagochtend 28 september dicht om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen die dunner en lichter is dan de huidige. Daarmee wordt de brug 400 ton lichter, "wat nodig is om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug", zegt Rijkswaterstaat. Voor weggebruikers waarschuwt RWS voor tot een uur extra reistijd.
De ingreep is nodig vanwege hei- en trilwerkzaamheden bij de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Dat zal krachten uitoefenen op de direct ernaast gelegen bestaande brug. Met een lichtere asfaltlaag worden die effecten beperkt. Ook vermindert het de belasting op diens verzwakte boogconstructie.
Na de werkzaamheden gaat de maximumsnelheid op de brug, waar de A27 over gaat, omlaag naar 70 kilometer per uur. Dat is nodig omdat er hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen stukken asfalt. Het verbod op vrachtwagens en touringcars blijft ook met een lichtere asfaltlaag nodig.
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