Merz: alles doen om vertrouwen in politieke midden te herstellen

BERLIJN (ANP) - De nieuwe Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei dinsdag dat hij er alles aan zal doen om de stemmen op de uiterst rechtse oppositiepartij AfD terug te winnen. Die partij werd bij de verkiezingen eerder dit jaar de tweede partij van het land en is vorige week door de binnenlandse inlichtingendienst als extremistisch bestempeld.

De christendemocratische Merz werd eerder op de dag met moeite door het parlement tot bondskanselier gekozen. Hij zei in een interview bij tv-zender ARD dat hij het vertrouwen van de mensen in het politieke midden wil herstellen.

In Duitsland is er nu een debat of de AfD verboden moet worden. Merz is daarin terughoudend. "Je kunt geen 10 miljoen AfD-kiezers verbieden", zei de CDU-leider. Het rapport van de inlichtingendienst zal volgens hem zorgvuldig worden geanalyseerd.