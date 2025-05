Trump zaait verwarring op Wall Street, beursgraadmeters omlaag

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York deden dinsdag een stap terug na onduidelijke uitspraken van president Donald Trump over wereldwijde handelsakkoorden, waardoor de hoop op een snelle verlaging van de handelstarieven vervloog. Ook deden aandelenhandelaren het voorzichtig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

Net als maandag sloten de belangrijkste beursgraadmeters met verlies. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 40.829 punten. De S&P 500-index verloor 0,8 procent op 5606,91 punten. Deze beursindex staakte maandag al de langste winstreeks sinds november 2004. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent op 17.689,66 punten.