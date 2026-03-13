ECONOMIE
Merz bekritiseert Amerikaanse sanctieverlichting voor Rusland

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 11:49
ANDØYA (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zich kritisch uitgelaten over het Amerikaanse besluit om de sancties tegen Rusland te verlichten. Volgens Merz is dat een "verkeerde" beslissing, om welke reden die dan ook genomen is.
De Verenigde Staten kondigden aan dat het de komende dertig dagen wordt toegestaan om Russische olie te kopen van schepen die al op zee zijn. Op die manier zouden de stijgende olieprijzen beteugeld moeten worden. Die stegen wereldwijd na het begin van de oorlog in Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz.
Merz zei op bezoek in Noorwegen dat hij graag meer informatie van de Amerikanen wilde over hun motivatie om deze maatregel te nemen. De Noorse premier Jonas Gahr Støre was het met hem eens. Hij zei dat de sancties tegen Rusland niet moeten worden weggenomen.
Het Russische Kremlin reageerde juist verheugd. Woordvoerder Dmitri Peskov zei dat het stabiliseren van de energiemarkten in het belang van zowel de Russen als de Amerikanen is.
