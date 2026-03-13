Tinder zegt niets definitiefs over jouw gezicht, maar het voelt op slechte dagen wel zo.

De vernedering van de leegte

Er is dat moment dat je gedachteloos zit te swipen, half verveeld, half hopend – en dan ineens beseft: er gebeurt eigenlijk nooit iets. Geen match, geen ping, alleen stilte. En in die stilte begint een ander soort geluid: de stem die fluistert dat je dus wel lelijk zult zijn. Niet origineel, die gedachte, maar wel pijnlijk herkenbaar.

Tinder presenteert zich als marktplaats van verlangen, maar als je niet verkocht wordt, voelt het eerder als een publieke veiling van je zelfbeeld. Je kijkt naar je foto’s zoals een recruiter naar cv’s kijkt: streng, instrumenteel, bijna vijandig. Iedere afwijzing is onzichtbaar, maar je telt ze toch.

De wrede logica van het spel

Wat je zelden ziet, is dat dit spel niet neutraal is. Het merendeel van de gebruikers is man, vrouwen krijgen structureel meer aandacht en daardoor ook meer macht om te selecteren. Je zit dus in een casino waar de odds simpelweg niet gelijk zijn, maar aan de bar wordt gefluisterd dat het probleem jouw gezicht is.

Je feed wordt een soort digitale spiegelwand: overal zie je mensen die wél lijken te slagen in precies hetzelfde spel. Dat maakt het bijna onmogelijk om je eigen waarde nog los te zien van die apps. Je vraagt niet meer: “wie past bij mij?”, maar: “ben ik überhaupt gewenst?” En met elke dag zonder match schuift dat antwoord een stukje richting nee.

Als je waarde niet in een app past

Misschien is dit nog het meest venijnige: op een gegeven moment wil je niet eens meer per se een relatie, je wilt bewijs. Bewijs dat je begeerlijk bent, dat iemand ergens denkt: ja, die. De app belooft precies dat – en voedt ondertussen de angst dat het nooit gaat gebeuren.

Daarom is het bijna radicaal om te zeggen: misschien ligt het niet aan mij, maar aan het frame. Aan een systeem dat mensen reduceert tot thumbnails en swipes, en dan verbaasd doet als we onszelf ook zo gaan zien. Je gezicht is geen pitchdeck. Je lichaam is geen product. Ook als Tinder hardnekkig suggereert van wel.

Als je de app even uitzet, stopt dat fluisteren niet meteen. Maar er komt wel ruimte terug voor iets wat Tinder je zelden geeft: mensen die je leren kennen voordat ze je beoordelen. Dat is misschien minder efficiënt, maar een stuk eerlijker voor je gezicht – en voor jezelf.