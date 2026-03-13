Nederlandse militairen weggehaald uit Erbil in Noord-Irak

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse militairen die op uitzending zijn in Erbil in het noorden van Irak zijn daar weggehaald, omdat het te onveilig was. Dat zei minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) vrijdag. Nabij de Koerdische stad sneuvelde een dag eerder een Franse militair bij een droneaanval, vijf anderen raakten gewond.

De Nederlandse militairen zijn al "een tijdje geleden" vertrokken. Ze zijn "elders" aan de slag gegaan, aldus de bewindsvrouw, die niet wilde zeggen waarheen ze waren verplaatst. Ze gaan door met hun reguliere werk "voor zover dat mogelijk is". Volgens Yeşilgöz is er veel contact met de uitgezonden militairen.

In Erbil waren volgens gegevens van Defensie zeker zes militairen werkzaam. Zij werkten als adviseurs voor onder meer Operation Inherent Resolve (OIR)/Joint Operations Command Advisory Team (JOCAT) en het ministerie van Peshmerga Zaken (het Koerdische ministerie van Defensie).

Erbil en omgeving zijn de afgelopen weken geregeld onder vuur genomen vanuit Iran en pro-Iraanse groepen in Irak.