Merz bevestigt uitnodiging aan Netanyahu voor bezoek Duitsland

BERLIJN (ANP/RTR) - Friedrich Merz, waarschijnlijk de volgende bondskanselier van Duitsland, heeft bevestigd dat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft uitgenodigd voor een bezoek. Hij zei dat hij een manier zal vinden om dit mogelijk te maken zonder dat Netanyahu wordt gearresteerd op grond van een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Het ICC is voor de uitvoering van arrestatiebevelen afhankelijk van Duitsland en de 124 andere staten die het hof erkennen. Merz zei tijdens een persconferentie dat hij het "een volkomen absurd idee" vindt dat een Israëlische premier Duitsland niet kan bezoeken.

Netanyahu kondigde eerder op maandag aan dat hij was uitgenodigd tijdens een telefoongesprek waarin hij Merz feliciteerde met diens verkiezingsoverwinning. Merz is een uitgesproken bondgenoot van Israël, maar Duitsland is ook voorstander van gerechtigheid voor oorlogsmisdaden. Het ICC wil Netanyahu en diens oud-defensieminister Yoav Gallant oppakken op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook.