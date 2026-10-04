Merz bezoekt Kyiv met Duitse defensiebedrijven

KYIV (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag aangekomen in Kyiv voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven.

"Oekraïne heeft de komende weken al onze steun nodig", zei Merz bij aankomst. Hij wees op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. "Als Rusland niet wordt gestopt, zal zijn oorlogsmachine zich vroeg of laat tegen ons keren."

Rusland heeft de aanvallen op Kyiv en andere Oekraïense steden de afgelopen dagen opgevoerd. Deze week werden onder meer bruggen en energievoorzieningen geraakt. Moskou heeft aangekondigd de grootschalige aanvallen voort te zetten.

Merz zei Zelensky te zullen verzekeren dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen.