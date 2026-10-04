ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz bezoekt Kyiv met Duitse defensiebedrijven

Samenleving
door anp
anp041026039 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is zondag aangekomen in Kyiv voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij wordt vergezeld door topbestuurders van Duitse defensiebedrijven.
"Oekraïne heeft de komende weken al onze steun nodig", zei Merz bij aankomst. Hij wees op de toenemende Russische aanvallen op steden, woningen en verwarmingsinstallaties. "Als Rusland niet wordt gestopt, zal zijn oorlogsmachine zich vroeg of laat tegen ons keren."
Rusland heeft de aanvallen op Kyiv en andere Oekraïense steden de afgelopen dagen opgevoerd. Deze week werden onder meer bruggen en energievoorzieningen geraakt. Moskou heeft aangekondigd de grootschalige aanvallen voort te zetten.
Merz zei Zelensky te zullen verzekeren dat Oekraïne op Duitse hulp kan blijven rekenen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-571193990

In de peiling van De Hond staat de VVD nog op 12 zetels

IMG_4935

Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag

shutterstock_2743067413

Dit kost een dag skiën in Europa

meerderheid schat aow leeftijd te laag in1414473126

Je ouder overlijdt en de AOW komt nog binnen: dit moet je direct doen om een terugvordering te voorkomen

IMG_4931

Mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? Sinds 1 oktober betaal je meer, en zo haal je dat er per jaar weer uit

IMG_4934

Houtkachel weer aan? Juist op mooie windstille herfstavonden staat de Stookwijzer op rood

Loading