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Márquez maakt met zege in Japan titelstrijd MotoGP spannend

Sport
door anp
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MOTEGI (ANP) - Marc Márquez heeft de titelstrijd in de MotoGP bijzonder spannend gemaakt met zijn zesde zege van het seizoen. De Spaanse motorracer, regerend wereldkampioen, won de GP van Japan en verkleinde het verschil met kampioenschapsleider Jorge Martín tot 2 punten. Het seizoen telt nog zes ronden.
Martín startte op zijn Aprilia vanaf poleposition op het circuit van Motegi en hield de leiding tien ronden vast. In de elfde ronde plaatste de 33-jarige Márquez een succesvolle aanval op zijn Ducati en ging zijn landgenoot voorbij. Hij reed vervolgens onbedreigd naar ook zijn zesde overwinning in de GP van Japan.
Martín finishte als tweede en de Italiaan Marco Bezecchi eindigde op zijn Aprilia als derde.
Márquez, die op jacht is naar zijn achtste wereldtitel in de MotoGP, won zaterdag ook al de sprintrace en scoorde zodoende dit weekend de maximale 37 punten.
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