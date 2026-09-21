Merz blijft bondskanselier na zware verkiezingsnederlagen partij

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft gezegd dat hij de steun van zijn partij heeft gekregen om aan te blijven. Zijn positie is onder druk komen te staan door de zware nederlagen van zijn christendemocraten (CDU) bij deelstaatverkiezingen.

Merz sprak de pers toe na een bijeenkomst van de CDU-top in Berlijn. Hij vertelde ook "dankbaar" te zijn dat de SPD heeft laten weten "deel te willen blijven uitmaken van de coalitie". "We zijn vastbesloten om de historische verantwoordelijkheden waarmee ons land wordt geconfronteerd waar te maken", zei hij. "Het gaat om niets minder, en niets meer, dan de democratische toekomst van ons land."

De CDU leed zondag nederlagen in Mecklenburg-Voor-Pommeren en Berlijn, twee weken eerder ook al in Saksen-Anhalt. De uitslag in Mecklenburg-Voor-Pommeren is extra pijnlijk, omdat de CDU de kiesdrempel niet heeft gehaald. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Merz sprak van onder meer een "dramatisch, ongekend resultaat" en "zware klap".