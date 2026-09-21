Man krijgt zeven jaar cel voor jarenlang misbruik dochters

ARNHEM (ANP) - Een 44-jarige man uit Barneveld is veroordeeld tot zeven jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Ook maakte hij met een verborgen camera beelden van mensen in de toiletruimte van zijn woning.

Het misbruik duurde volgens de rechtbank in Arnhem bijna twaalf jaar. De slachtoffers werden vanaf jonge leeftijd misbruikt. De man gaf hun geld en cadeaus in ruil voor seks. Het misbruik ging door nadat er meldingen waren gedaan.

De rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Uit hun verklaringen blijkt dat het misbruik grote gevolgen heeft gehad.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man krijgt ook een contact- en locatieverbod. Daarnaast moet hij de slachtoffers schadevergoeding betalen. Voor de immateriële schade krijgen zij ieder 20.000 euro toegekend.