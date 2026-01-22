Schoof: dit is geen crisistop, angel is eruit

BRUSSEL (ANP) - Volgens demissionair premier Dick Schoof is de top van EU-regeringsleiders van donderdagavond "geen crisistop". Het is volgens hem een top over de trans-Atlantische relaties, zei hij bij aankomst in Brussel. "De angel is er sinds gisteren wel uit."

Schoof doelt op de afspraken die woensdag met de Amerikaanse president Donald Trump in Davos zijn gemaakt over Groenland.

"Het is wel goed dat we met elkaar spreken. De verhoudingen zijn de afgelopen periode wel veranderd. Tegelijkertijd is die trans-Atlantische relatie ontzettend belangrijk. Als Europa moeten we echt sterker staan en veel meer onze eigen positie bepalen."