Ryanair-personeel krijgt premie als ze jou betrappen met teveel bagage

Ryanair beloont luchthavenmedewerkers met een premie als ze passagiers betrappen op te grote handbagage. Volgens topman Michael O’Leary heeft die prikkel de afgelopen jaren duidelijk effect gehad.

€2,50 extra. Eerder lag die bonus op €1,50 per 'overtreding' en gold er een maximum van €80 per maand, maar dat plafond is inmiddels geschrapt om meer controles te stimuleren.

Volgens O’Leary is het aandeel passagiers met te grote handbagage gedaald van circa 0,5 procent naar minder dan 0,1 procent. Met ongeveer 200 miljoen reizigers per jaar gaat het dan nog steeds om minder dan 200.000 mensen die aan de gate worden afgerekend.

Ryanair staat bekend om zijn strikte bagagebeleid. Reizigers mogen één kleine tas van maximaal 40 x 30 x 20 centimeter gratis meenemen; wie met grotere bagage bij de gate verschijnt, betaalt tot 75 pond en ziet zijn koffer alsnog het ruim ingaan.

Consumentenorganisatie Which? noemt het beleid “extreem streng” en wijst erop dat sommige passagiers worden beboet omdat alleen wieltjes of een ritsvak net buiten de kofferbak vallen.

Handbagage

Gratis: 1 kleine persoonlijke tas per passagier, maximaal 40 x 30 x 20 cm (of 40 x 20 x 25 cm volgens sommige commerciële sites); de tas moet onder de stoel voor je passen.

Priority & 2 Cabin Bags / Regular / Flexi Plus:dezelfde kleine tas, plus1 grote cabinekoffer van max. 55 x 40 x 20 cm, tot 10 kg, in het bagagevak.

Geen Priority maar wel een trolley: je kunt een 10 kg‑koffer (55 x 40 x 20 cm) als ruimbagage inchecken tegen betaling; prijs varieert per vlucht en boekingsmoment.

Ruimbagage

Opties: 10 kg of 20 kg ruimbagage per koffer, tegen toeslag.

Standaard maximum: 3 stuks ingecheckte bagage per persoon.

Afmetingen: typisch tot circa 80 x 120 x 120 cm (of 81 x 119 x 119 cm, afhankelijk van bron) en maximaal 32 kg per stuk als absoluut gewichtslimiet.

