Merz in Davos: oude wereldorde valt uit elkaar

DAVOS (ANP) - De oude wereldorde valt in hoog tempo uit elkaar. Dat verklaarde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz tijdens zijn speech op het World Economic Forum in Davos. Hij sprak over tektonische verschuivingen met grote gevolgen voor de veiligheid en welvaart.

Merz stelt dat de op regels gebaseerde internationale orde altijd "imperfect" is geweest en nu aan het wankelen is gebracht. "Deze nieuwe wereld van grootmachten wordt gebouwd op macht, op kracht, en als het erop aankomt, op geweld. Het is geen gezellige plek."

De bondskanselier stelde dat een wereld waarin alleen macht telt een gevaarlijke plek is. Dat ondervond Duitsland in de vorige eeuw, erkende hij. Toen vochten de Duitsers twee wereldoorlogen uit.

"In de 20e eeuw is mijn land, Duitsland, deze weg tot het bittere einde ingeslagen", stelde Merz. "Het heeft de wereld in een diepe afgrond gestort."