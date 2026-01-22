ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz in Davos: oude wereldorde valt uit elkaar

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 10:33
anp220126081 1
DAVOS (ANP) - De oude wereldorde valt in hoog tempo uit elkaar. Dat verklaarde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz tijdens zijn speech op het World Economic Forum in Davos. Hij sprak over tektonische verschuivingen met grote gevolgen voor de veiligheid en welvaart.
Merz stelt dat de op regels gebaseerde internationale orde altijd "imperfect" is geweest en nu aan het wankelen is gebracht. "Deze nieuwe wereld van grootmachten wordt gebouwd op macht, op kracht, en als het erop aankomt, op geweld. Het is geen gezellige plek."
De bondskanselier stelde dat een wereld waarin alleen macht telt een gevaarlijke plek is. Dat ondervond Duitsland in de vorige eeuw, erkende hij. Toen vochten de Duitsers twee wereldoorlogen uit.
"In de 20e eeuw is mijn land, Duitsland, deze weg tot het bittere einde ingeslagen", stelde Merz. "Het heeft de wereld in een diepe afgrond gestort."
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

ANP-548132053

Waarom heeft Macron een zonnebril op?

Loading