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Merz kondigt kabinetswijzigingen aan in nasleep draagmoeder-rel

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 12:31
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft een aantal wijzigingen in zijn kabinet doorgevoerd, die voortkomen uit het opstappen van Jens Spahn als voorzitter van de regeringspartij CDU. Daardoor is een aantal mensen doorgeschoven. Hun posities moesten ook weer worden gevuld. Merz kondigde bovendien voor de komende dagen nog meer veranderingen aan in de samenstelling van het kabinet.
Spahn moest vorige week onder grote druk opstappen nadat bekend was geworden dat hij en zijn partner een kind hadden gekregen via een draagmoeder in de Verenigde Staten. In Duitsland is dat verboden en Spahn is zelf, net als zijn partij, tegen het legaliseren van het draagmoederschap.
Het partijvoorzitterschap is vervolgens overgenomen door Thorsten Frei, die eerst stafchef van de bondskanselarij was. Zijn positie wordt nu opgevuld door gezondheidsminister Nina Warken, maakte Merz vrijdag bekend. Hij zei ook dat Carsten Linnemann de nieuwe minister van Gezondheid wordt.
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