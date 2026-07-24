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Tientallen vakantiegangers bellen alarmcentrales om bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 12:35
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DEN HAAG (ANP) - Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje "tientallen meldingen" binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder meer om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die zij maken of over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel.
"De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux", zegt de woordvoerder. "Sommige mensen zijn op stel en sprong geëvacueerd en hebben alles achter moeten laten."
Ook bij alarmcentrale Eurocross zijn diverse meldingen binnengekomen. Volgens een woordvoerder ging het rond 11.00 uur om vijftien meldingen in totaal, waaronder "enkele mensen" die zijn geëvacueerd. Ook Eurocross heeft nog geen meldingen van schade of gewonden.
ANWB adviseert vakantiegangers zich goed voor te bereiden. "Maak een noodtas met spullen om je de eerste uren te kunnen redden. Bij een evacuatie heb je echt geen tijd om die te pakken. En volg vooral de lokale instructies op."
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