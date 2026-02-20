ECONOMIE
Merz opnieuw CDU-partijvoorzitter met 91 procent van de stemmen

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 19:06
anp200226201 1
STUTTGART (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is op het partijcongres van de CDU met 91 procent van de stemmen herkozen als partijvoorzitter. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zijn herverkiezing kon rekenen op luid applaus uit de zaal. In 2024 en 2022 haalde hij respectievelijk 90 en 94,6 procent van de stemmen.
Tijdens zijn openingstoespraak op het congres in Stuttgart zei Merz dat de partij "haar verantwoordelijkheid neemt, wij voelen ons daartoe verplicht". Merz: "Als we nu eensgezind zijn, kunnen we samen alles bereiken." Ook voormalig bondskanselier Angela Merkel maakte haar opwachting tijdens het CDU-congres, voor het eerst sinds Merz partijvoorzitter werd. Ook haar aanwezigheid kon rekenen op luid applaus.
