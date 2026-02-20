Kok kreeg de snelheid niet vanzelf op 1500 meter

MILAAN (ANP) - Femke Kok merkte meteen na de start van haar 1500 meter dat de snelheid niet vanzelf kwam. De winnares van de 500 meter op de Spelen moest in de eerste rit in het Milano Speed Skating Stadium alleen rijden en zei dat het "megazwaar" was. "Normaal rij ik weg en dan komt de snelheid vanzelf. Dat was nu absoluut niet zo", aldus de 25-jarige schaatsster die met 1.54,79 vijfde werd.

Kok dacht halverwege de race al dat haar tijd niet goed genoeg zou zijn en tijdens haar interview schaatste Valérie Maltais uit Canada onder haar tijd. "Maakt niet uit, het is wat het is. Ik heb er echt voor geknokt. Toen ik merkte dat het niet vanzelf ging, dacht ik, we moeten door. Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat vandaag", zei Kok, die voor deze dag maar twee races op de 1500 meter had gereden bij de senioren. Ze begon het seizoen met een baanrecord op deze afstand in Thialf en reed achter Rijpma-de Jong naar de tweede plaats op het olympisch kwalificatietoernooi.