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Merz over EU-meerjarenbegroting: geen nieuwe Europese schulden

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:27
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BRUSSEL (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft donderdag gezegd dat er "geen nieuwe Europese schuld mag komen". Hij zei dat bij aankomst in Brussel, waar de EU-regeringsleiders donderdag en vrijdag hun top houden. De EU-meerjarenbegroting 2028-2034 is een van de belangrijke, en heikele, agendapunten.
Merz noemde die nieuwe meerjarenbegroting "een zeer lastige kwestie". Het is de eerste keer dat de EU-regeringsleiders over de meerjarenbegroting in debat gaan.
Duitsland en ook onder meer Nederland en Zweden vinden het huidige voorstel van ongeveer 1900 miljard euro veel te hoog. Andere landen vinden het voorstel daarentegen veel te laag.
Merz benadrukte dat de begroting sluitend moet zijn. "We zullen in de tweede helft van het jaar aanzienlijke bezuinigingen moeten doorvoeren om de begroting voor de jaren vanaf 2028 goed te keuren", zei hij. Voorzitter van de EU-leiders António Costa hoopt dat er voor het einde van het jaar een akkoord ligt.
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