Deze producten bewaar je waarschijnlijk verkeerd: wat hoor wel of niet in de koelkast?

Rode wijn in de koelkast? Chocolade juist niet? En waar laat je avocado's, eieren en ketchup? Over voedsel bewaren bestaan eindeloos veel meningen, maar experts zijn het over één ding eens: we bewaren verrassend veel producten verkeerd. Dit zijn de grootste koelkastmissers.

Niet in de koelkast

Brood

Leg brood liever in een broodtrommel of vries het in. In de koelkast wordt het sneller oud en droog.

Tomaten

Bewaar tomaten op kamertemperatuur totdat ze rijp zijn. De koelkast tast smaak en structuur aan.

Avocado's

Een harde avocado rijpt niet goed in de koelkast. Laat hem eerst rijpen en leg hem daarna eventueel koel om het proces te vertragen.

Olijfolie

Kou houdt olijfolie niet langer vers. Bewaar de fles liever donker en koel in een keukenkastje.

Koffie

Koffiebonen nemen geurtjes en vocht op. De koelkast is daarom een no-go. Een luchtdichte voorraadbus werkt beter.

Chocolade

In de koelkast kan chocolade een witte, korrelige laag krijgen en smaken van andere producten overnemen. Alleen bij extreme hitte is kort koelen een optie.

Uien en knoflook

Te veel vocht zorgt ervoor dat ze sneller zacht worden of gaan schimmelen. Een donkere, droge plek is ideaal.

Honing

In de koelkast kristalliseert honing sneller. Gewoon in de voorraadkast bewaren dus.

Wel in de koelkast

Eieren

Hoewel het niet strikt noodzakelijk is, blijven eieren in de koelkast langer vers en is de temperatuur stabieler.

Citrusfruit

Citroenen en limoenen blijven gekoeld langer goed en behouden hun voedingsstoffen beter.

Bladgroenten

Koelte vertraagt het verlies van vitamines en houdt sla en andere bladgroenten langer vers.

Jam en marmelade

Zeker na opening verlengt de koelkast de houdbaarheid en verkleint hij de kans op schimmel.

Natuurlijke pindakaas

Door de natuurlijke oliën kan pindakaas sneller ranzig worden. Koel bewaren helpt.

Gemalen zaden en zaadoliën

Lijnzaad, hennepzaad en vergelijkbare producten zijn gevoelig voor oxidatie en blijven langer goed in de koelkast.

Mag allebei

Boter

Bij normale temperaturen kan boter prima een paar dagen buiten de koelkast staan. Tijdens warme zomerdagen kun je hem beter koel bewaren.

Bananen

De koelkast maakt de schil donker, maar het fruit blijft meestal goed. Handig als je het rijpingsproces wilt vertragen.

Ketchup en sauzen

Door suiker en azijn blijven veel sauzen buiten de koelkast goed. Gebruik je ze niet vaak? Dan is koelen slimmer.

Appels

Voor een langere houdbaarheid kies je de koelkast. Vind je smaak belangrijker, dan kan een fruitschaal ook.

Aardappelen

Officieel mogen ze tegenwoordig in de koelkast om uitlopen tegen te gaan, maar een koele, donkere voorraadkast werkt ook prima.

Rode wijn

De nieuwste trend: lichte rode wijnen licht gekoeld drinken. Een kwartiertje in de koelkast maakt ze frisser en fruitiger.