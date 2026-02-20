ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz pleit tijdens partijcongres voor eenheid binnen CDU

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:28
anp200226092 1
STUTTGART (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft tijdens het partijcongres van zijn CDU opgeroepen tot eenheid binnen de partij. Volgens Duitse media heerst er momenteel veel ontevredenheid onder Merz' partijgenoten over het regeringsbeleid. Volgens Tagesschau was er "zelden zoveel onrust" in de christendemocratische partij.
"Wij nemen onze verantwoordelijkheid, daar voelen we ons toe verplicht", zei Merz tijdens de openingstoespraak. "Als we nu eensgezind zijn, kunnen we samen alles bereiken."
De CDU won een jaar geleden de Duitse verkiezingen en stapte daarna samen met zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD in een coalitie. Maar partijgenoten bekritiseren Merz omdat hij te veel concessies zou hebben gedaan aan de SPD en met name de economie te langzaam hervormt.
Bovendien had de partij gehoopt op betere peilingen. Dit jaar vinden vijf deelstaatsverkiezingen plaats en de CDU dreigt er in een aantal te verliezen van de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Loading