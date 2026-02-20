Merz pleit tijdens partijcongres voor eenheid binnen CDU

STUTTGART (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft tijdens het partijcongres van zijn CDU opgeroepen tot eenheid binnen de partij. Volgens Duitse media heerst er momenteel veel ontevredenheid onder Merz' partijgenoten over het regeringsbeleid. Volgens Tagesschau was er "zelden zoveel onrust" in de christendemocratische partij.

"Wij nemen onze verantwoordelijkheid, daar voelen we ons toe verplicht", zei Merz tijdens de openingstoespraak. "Als we nu eensgezind zijn, kunnen we samen alles bereiken."

De CDU won een jaar geleden de Duitse verkiezingen en stapte daarna samen met zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD in een coalitie. Maar partijgenoten bekritiseren Merz omdat hij te veel concessies zou hebben gedaan aan de SPD en met name de economie te langzaam hervormt.

Bovendien had de partij gehoopt op betere peilingen. Dit jaar vinden vijf deelstaatsverkiezingen plaats en de CDU dreigt er in een aantal te verliezen van de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland.